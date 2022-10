RT: Scott Ritter: Nach Beitritt der Volksrepubliken zu Russland befindet sich die NATO in einem Dilemma

Wegen der gestiegenen Energiepreise sind am Wochenende Tausende von Briten auf die Strasse gegangen. In der britischen Bevölkerung wächst angesichts zunehmender Lebenshaltungskosten die Unzufriedenheit. Nach Angaben des Medienportals Zero Hedge sind am 1. Oktober für Millionen von britischen Haushalten die Energiepreise gestiegen. Zudem habe die Inflation ein Vierzigjahreshoch erreicht. In den (...)