Schweizer Regierung: «Internationale Gesundheitsvorschriften stellen Grundrechte nicht in Frage»

Dies geht aus einer Antwort des Aussenministers Ignazio Cassis in der Fragestunde des Parlaments hervor. SVP-Nationalrat Roger Köppel hat nun einen Vorstoss in der Angelegenheit eingereicht. Der Terroranschlag auf die Nord-Stream-Gasleitungen ist in geopolitischer Hinsicht hochbrisant. Er hat unmittelbare, negative Folgen auf die deutsche und europäische Wirtschaft. Doch die Aufklärung des Anschlags steckt noch in den Kinderschuhen. Russland hatte am 22. Februar 2023 den (...)