Schweizer Studie: Einer von 35 Teilnehmern litt unter Myokarditis nach Moderna-«Booster»

Laut dem «Wall Street Journal» investiert China mit dem Geld in Fabriken in Südostasien sowie in Bergbau- und Energieprojekte in Asien, im Nahen Osten und in Südamerika. Offensichtlich brodelt etwas zwischen den beiden Supermächten USA und China, schreibt Giuseppe Masala auf l’AntiDiplomatico. Er weist darauf hin, dass innerhalb kurzer Zeit Bill Gates, Antony Blinken, John Kerry, Janet Yellen und Henry Kissinger in Peking waren. Laut Analysten hatte Gates’ (...)