Seymour Hersh: Aktuelle US-Aussenpolitik ist «komplette Idiotie»

Er ist der Ansicht, dass interne Untersuchungen ausreichten. Es seien «genügend Grundlagen vorhanden», um die «richtigen Schlüsse» zu ziehen, so die Regierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage. Pietro Vernazza kritisierte letzte Woche die Corona-Politik der Regierung in einem Interview scharf. Er forderte, dass die Corona-Massnahmen evidenzbasiert aufgearbeitet werden sollten. Vernazza ist nicht irgendwer: Er war bis 2021 Chefarzt der Klinik für Infektiologie am Unispital St. Gallen. (...)