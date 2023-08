Am Montag fielen die Aktien von BioNTech und Moderna auf ein Mehrjahrestief, da die Umsätze weiter sinken. Die experimentellen Gen-Präparate sind nicht mehr gefragt. Die Aktien von Moderna und BioNTech stürzten am Montag auf den tiefsten Stand seit Jahren ab, berichtet Forbes. Der Grund sei, dass die Unternehmen, die hinter den am weitesten verbreiteten mRNA-Präparaten gegen «Covid» stehen, mit der Enttäuschung der Anleger über die sinkenden Einnahmen zu kämpfen (...)