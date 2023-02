«Aufrecht Thurgau» bei Kantonalbank nicht willkommen

Seit zehn Jahren steht das Leben für Julian Assange still: Gefangengehalten, gequält, ohne Urteil, aber von vielen vorverurteilt. Ein Film und ein Buch versuchen, sich seiner wahren Geschichte anzunähern. Von Mirjam Rigamonti Sein einziges Verbrechen war, dass er staatliche, wirtschaftliche und militärische Verbrechen offengelegt hat. Dafür sitzt der Investigativjournalist und WikiLeaks-Gründer Julian Assange seit über zehn Jahren in Gefangenschaft: Zuerst war er im Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London, seit (...)