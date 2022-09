tkp: Die Corona Politik hat Schutz von Kindern zu Schutz vor Kindern pervertiert

Immer mehr Informationen deuten darauf hin, dass an den Gen-Injektionen schon lange vor Beginn der Gesundheitskrise gearbeitet worden ist. Von Hartmut Steeb Immer klarer kommt zum Vorschein, dass die Vorbereitungen für die Impfstoffe schon vor dem Ausbruch der Pandemie starteten, das Verfahren zur Impfstoffentwicklung in grosser Geschwindigkeit und mit nicht abgeschlossenen Prüfungen erfolgte und die Versprechen an die Wirksamkeit nicht eingehalten (...)