In vielen Ländern ist das Thema Pflicht-«Impfung» gegen Covid vom Tisch. Nun gibt es Befürworter einer Grippe-Pflichtimpfung. Arthur L. Caplan, Direktor der Abteilung für medizinische Ethik an der Grossman School of Medicine der New York University, argumentiert in einem Kommentar auf Medscape für verpflichtende Grippeimpfungen. Und zwar für Ärzte und Pflegepersonal in Gesundheitseinrichtungen, wie etwa Pflegeheimen, (...)