Die vorübergehende Schliessung der Silicon Valley Bank ist die zweitgrösste in der US-Geschichte. Einmal mehr treten schwelende Probleme des Finanzsystems offen ans Licht. Das US-Finanzinstitut Silicon Valley Bank (SVB) aus Kalifornien befindet sich in Not. Am 10. März wurde sie laut einer Mitteilung des US-Einlagensicherungsfonds Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) unter staatliche Kontrolle gestellt, nachdem sie sich zuvor vergeblich um zusätzliches (...)