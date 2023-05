Ukrainische Polizei folterte angeblich Einwohner von Cherson zu Tode

Wie eine US-Studie zeigt, kann eine Mehrheit der «Covid»-Todesfälle in Krankenhäusern auf unbehandelte bakterielle Lungenentzündungen zurückgeführt werden. Möglicherweise haben Krankenhäuser, die sich an das strenge und hochprofitable «Covid-Protokoll» hielten, die Mehrheit der aufgenommenen «Covid»-Patienten zum Tode verurteilt. Denn von den National Institutes of Health (NIH) finanzierte Forscher in Chicago zeigten in einer Studie, dass bei Menschen, (...)