China, Russland, der globale Süden und viele Menschen im Westen wenden sich gegen den von den USA angeführten globalistischen und neoliberalen Totalitarismus. Doch dieser wird nicht in einem Sandsturm verschwinden. Von Pepe Escobar Wir haben auf das Ende der Welt gewartet Warten auf das Ende der Welt, warten auf das Ende der Welt Lieber Herr, ich hoffe aufrichtig, dass Du kommst Denn Du hast wirklich etwas begonnen. Elvis Costello, Waiting for the End of the World, 1977 *** Dies ist eine Übersetzung einer englischen (...)