Laut dem Magazin «The Exposé» gibt es in den USA eine wachsende Tendenz zum Polizeistaat. Inszenierte Medienspektakel würden vom Ziel der Zerschlagung jeder Opposition ablenken. Mit dem Bild eines Spielerhaufens beim American Football wird die Situation der Bürger in einem Artikel des Magazins The Exposé verglichen. Im Sport sei dieses beängstigende Gerangel um einen Ball ein Spiel auf Leben und Tod. Es gebe keine Regeln und werde von niemandem überwacht. In der Analogie (...)