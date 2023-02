WHO vs. Menschenrechte – Die KI übernimmt – Die USA und die Zerstörung von Nord Stream – Strafanzeige gegen Zürcher Regierungsrätin 💡 WHO vs. Menschenrechte (00:48) 💡 Models, Stimmen, TV-Serien: Die KI übernimmt (07:12) 💡 Die USA und die Zerstörung von Nord Stream (12:08) 💡 Strafanzeige gegen Zürcher Regierungsrätin (20:45) 💡 Aletheia: Hilfe für Gen-Impfung-Geschädigte (27:07) Die Quellenangaben finden Sie auf TransitionTV. Mögen (...)