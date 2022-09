Weltwoche: Wer ist der beliebteste Politiker Deutschlands?

Das US-Pharmaunternehmen Moderna veranstaltete am Tennisturnier US Open in New York ein grosses PR-Theater. Vom 29. August bis 11. September 2022 fand in New York das Tennisturnier US Open statt. Schon vor Beginn war klar geworden, dass Moderna, vor allem bekannt für seine Gen-Injektionen gegen Corona, das traditionsreiche und prestigeträchtige Grand-Slam-Turnier mit der weltgrössten Tennisarena (...)