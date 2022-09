WirtschaftsWoche: Das steckt hinter dem Staatseinstieg bei Uniper

Russland hat zur Teilmobilmachung 300’000 Reservisten einberufen. Derweil warnt der serbische Präsident Aleksandar Vucic vor einem militärischen Konflikt «wie wir ihn seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr hatten». Russland wird auf 300’000 Reservisten zurückgreifen im Krieg in der Ukraine. Dies kündigte Verteidigungsminister Sergej Schoigu am Mittwoch an, wie RT berichtet. Er fügte hinzu, dass Moskau über erhebliche Personalkapazitäten verfüge. Einberufen würden nur diejenigen, die bereits in der Armee gedient (...)