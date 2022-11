Die niederländische Regierung verweigert dem Systemkritiker für zwei Jahre die Einreise, um ihn daran zu hindern, an einer Friedensdemonstration zu sprechen. Das Verbot gilt automatisch für den gesamten Schengen-Raum. Der bekannte britische Systemkritiker David Icke ist für zwei Jahre aus 26 europäischen Ländern verbannt worden. Das berichteten diverse Medien, darunter Euronews und Nau.ch. Der Grund: Icke stelle «eine Gefahr für die öffentliche Ordnung» dar. Icke wollte an einer Demonstration gegen den Krieg in (...)