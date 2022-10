«Ich habe neun Nächte in deren Händen die Hölle durchlitten», erklärt eine US-Amerikanerin, bei der in einem Krankenhaus «Covid» diagnostiziert wurde. Als die 79-jährige Janet Aldrich letztes Jahr an einer Lungenentzündung erkrankte und ins Krankenhaus eingewiesen wurde, ahnte sie noch nicht, dass die Covid-Protokolle der Einrichtung sie fast umbringen würden. Natural News berichtet über ihren Fall. Am 4. September 2021 landete Aldrich im Lahey (...)