Richter Lyle E. Frank ordnete auch an, dass entlassene oder freigestellte «ungeimpfte» Gewerkschaftsmitglieder wieder eingestellt werden müssen. Während in Deutschland das Bundesverwaltungsgericht die Impfpflicht für Soldaten für rechtens erklärte, entschied jetzt das Oberste Gericht in New York, dass sie für Gewerkschaftsmitglieder der New Yorker Polizeibehörde (NYPD) ungültig ist. Der Richter Lyle E. Frank konstatierte, die Stadt hätte (...)