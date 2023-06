Alle positiv Getesteten einer Berliner Gesundheitskonferenz waren «geimpft»

Das Phänomen der «Furries» (Menschen, die sich als Tiere identifizieren) nimmt zu. Schulen und Organisationen sind selbst in die Verwirrung zwischen «Cosplay» und Selbstidentität verwickelt und hoffnungslos überfordert. Gestern berichteten wir über einen unglaublichen Fall in England: An einer Schule wurden Kinder gemassregelt, weil sie sich weigerten, die Entscheidung einer Klassenkameradin zu akzeptieren, sich als Katze zu identifizieren. Sie hätten das Mädchen «wirklich verärgert», indem sie es eben als Mädchen (...)