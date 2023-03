Alternative Lösungen für die Bankenkrise

Wir sollten um der Menschlichkeit willen die natürliche Intelligenz kultivieren, ehe sie von der künstlichen verdrängt wird. Von Ueli Keller Die künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in aller Munde. In Vergessenheit gerät dabei unsere natürliche Intelligenz und ihre Gaben, zu denen ihr künstliches Pendant niemals fähig sein wird. Dazu zählen die Kreativität und die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzufühlen. Die KI ist Ausdruck (...)