«Es scheint geradezu prototypisch, dass die unterversorgten Länder als Versuchskaninchen für den Rest der Welt herhalten müssen», kritisiert «Children’s Health Defense». Die Bill & Melinda Gates Foundation und der Wellcome Trust finanzieren eine klinische Phase-3-Studie für einen Tuberkulose-Impfstoff, der in den nächsten vier bis sechs Jahren an 26’000 Menschen an 50 Standorten in Afrika und Südostasien getestet werden soll. Gates hat 400 Millionen Dollar (...)