Neue Forschungen über Long Covid; Anthony Fauci beklagt sich immer noch über «Fehlinformationen» im Internet – und andere Nachrichten aus englischsprachigen Medien. The Defender: Fanatikerin?: Bidens neue CDC-Direktorin war eine starke Befürworterin von Pandemie-Mandaten, Masken und Lockdowns Die von Präsident Biden ausgewählte Leiterin der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hat laut Weissem Haus eine «nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Schutz der (...)