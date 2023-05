Das Statthalteramt Zürich warf dem Journalisten Daniel Stricker vor, an einer unbewilligten Demo teilgenommen zu haben. Zu Unrecht, wie ein Zürcher Gericht nun festgestellt hat. Für die grossen Medien galt Daniel Stricker während der «Pandemie» als eine Persona non grata. Die NZZ bezeichnete ihn als «Corona-Verharmloser», Watson nannte ihn einen «Corona-Leugner» und «Verschwörungstheoretiker». Klar ist: Stricker war in den vergangenen Jahren eine wichtige Stimme für all (...)