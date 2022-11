Rechtsanwalt Philipp Kruse wirft der Zulassungsbehörde in einer Strafanzeige vor, ihre Sorgfaltspflichten beim Corona-Impfstoff schwer verletzt und irreführende Informationen verbreitet zu haben. An der Medienkonferenz berichteten ausserdem Impfopfer über ihre Leiden, und internationale Experten über offene Probleme und Fragen bezüglich der «Impfung». (Mit Video) Video der Medienkonferenz vom 14. November in Zürich. Quelle: Kruse Law, Impf-Anzeige.ch, TransitionTV Seit fast zwölf Monaten haben die Rechtsanwälte Philipp Kruse und Markus Zollinger zusammen mit internationalen Experten unter Hochdruck an der Strafanzeige gegen die Schweizer Zulassungs- und (...)