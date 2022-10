Und knapp 14’000 «geimpfte» Kinder seien «für immer behindert», so die Vaccine Safety Research Foundation in ihrem Video «Are the kids OK?». Sie fragt daher: «Warum sind die Impfungen noch auf dem Markt?» Dass die Covid-19-Geninjektionen nicht längst vom Markt genommen wurden, sei umso verwunderlicher, so die Organisation Vaccine Safety Research Foundation (VSRF) in ihrem Video «Are the kids OK?», wenn man bedenke, wie die Behörden etwa bei Babyersatzmilch vorgegangen seien. So «erkrankten im (...)