Aufsehenerregende Lancet-Studie über «Long Covid» wird auf «Datenfehler» untersucht

Dritter Journalist stirbt bei FIFA-Weltmeisterschaft in Katar – Gefährliche Attacken auf ehemalige Twitter-Mitarbeiter – BlackRock warnt vor «neuer Weltordnung» – Konservative Risiko-Nutzen-Analysen ergeben, dass von Covid-19-Impfung abzuraten ist – und anderes. International Business Times: Fussball-Weltmeisterschaft: Drei Journalisten sind in Katar unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Am 12. Dezember wurde bekannt, dass drei Journalisten bei der Berichterstattung über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar ums Leben gekommen (...)