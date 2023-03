«Behandlung» von Covid-Patienten: «Eine Art von Euthanasie»

Donald Trumps ehemalige Pressesprecherin, Sarah Huckabee, lästerte auf Twitter: «Heute ist Internationaler Frauentag - ein guter Zeitpunkt, um sich daran zu erinnern, dass Demokraten nicht einmal wissen, was eine Frau ist.» Am Internationalen Frauentag hat die Biden-Regierung einer Transgender-Frau, also einem biologischen Mann, den «Preis für mutige Frauen» verliehen. First Lady Jill Biden und Aussenminister Antony Blinken überreichten die Auszeichnung bei einer Zeremonie im Weissen Haus. Darüber berichtet (...)