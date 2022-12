1941 hatte der damalige britische Premiermister in Washington um Hilfe für sein angegriffenes Land gebeten. Die Ukraine erhält von den USA nun erstmal weitere Waffen. Von Konstantin Demeter Seine erste offizielle Auslandsreise seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine führte den ukrainischen Präsidenten nicht etwa nach Europa, das auch an den Folgen des Krieges in seinem Land leidet. Auch machte sich Wolodymyr Selenski nicht nach Russland auf, um mit dessen Präsidenten Wladimir (...)