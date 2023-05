Seit Juni 2022 ist ein Baby gestorben, acht mussten auf die Intensivstation. Gesundheitsbehörden und Experten seien «erschrocken und ratlos». In Wales und Südwestengland sind seit Juni 2022 insgesamt 15 Neugeborene an schwerer Myokarditis, also an einer Entzündung des Herzens erkrankt. Darüber berichtet Mail Online. Nach Angaben des Medienportals ist ein Baby gestorben, acht wurden auf die Intensivstation eingeliefert, wo sie (...)