Biden-«Diplomatie» verschärft Jemen-Konflikt weiter

Ein Rückblick und ein Neuanfang. Von Christoph Pfluger Wir leben in einer Kaskade von Krisen. Die Menschheitsfamilie wird in immer schnellerem Rhythmus gezwungen, ohne Vorbereitung mit schwierigen Situationen zurechtzukommen. Wenn wir nicht lernen, die nächste Phase zu antizipieren und uns darauf vorzubereiten, werden wir von einem Krisenmodus in (...)