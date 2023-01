Bill Gates gibt zu, dass die «Covid-Impfstoffe» wenig taugen

Der Richter gab einem Einspruch statt und ordnete an, dass die Analysen einer Vereinigung über Impfungen für Kinder untersucht werden müssen. Die «Pandemie» und die dagegen eingesetzten Gen-Präparate haben der Kritik an Impfungen Vorschub geleistet. Diese Kritik bestand jedoch schon lange vor der Einführung der mRNA-Injektionen und betrifft insbesondere Kinderimpfungen. In Italien wird sie unter anderem von der Vereinigung Corvelva (...)