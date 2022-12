António Guterres behauptet fälschlicherweise, Wetterkatastrophen hätten in 50 Jahren um 500% zugenommen. Fehlinformationen zum Thema Klimwandel ziehen sich quer durch Mainstream-Medien, Umweltschutzorganisationen und sogar wichtige internationale Institutionen. So behauptete unlängst der Generalsekretär der Vereinten Nationen, António Guterres, dass Klima-, Wetter- und Wasserkatastrophen in den (...)