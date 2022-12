Blut von Impffreien bald Gold wert? Weltweite Nachfrage steigt

Nach Angaben des spanischen Innenministeriums habe der Umschlag pyrotechnisches Material enthalten. Er ähnele dem Brief, der in der ukrainischen Botschaft in Madrid eingegangen sei und dort einen Mitarbeiter leicht verletzt habe. Das spanische Innenministerium hat heute, 1. Dezember, mitgeteilt, dass die Sicherheitsdienste des Regierungspräsidiums am 24. November einen Umschlag mit pyrotechnischem Material abgefangen haben, der an Premierminister Pedro Sánchez adressiert war. Darüber berichten CNN Spanien und andere (...)