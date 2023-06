Buchtipp: «Die Akte Scholz»

Anhand von Satellitendaten zeigen Forscher in einer neuen Studie, dass die Verkleinerung in einigen Teilen der Antarktis durch die Vergrösserung in anderen Gebieten des Kontinents kompensiert wurde. Während Wissenschaftler auf der ganzen Welt über die globale Erwärmung und ihre möglichen Auswirkungen auf das Klima grübeln, scheint die Eismenge auf dem gefrorenen Kontinent Antarktis in den letzten Jahren zugenommen zu haben. Auch wenn Teile des antarktischen Schelfeises in den letzten (...)