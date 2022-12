Buchtipp: «Tamtam und Tabu»

FTX hatte Kiew Waffen und anderes zugesagt. Das Geld floss dann zum Teil über FTX an dieselben Kongressabgeordneten zurück, die es zuvor bewilligt hatten. Zudem starben in kurzer Zeit drei Krypto-Tycoons. Innerhalb weniger Wochen starben gleich drei Kryptowährungs-Tycoons. Zuletzt schied der russische Milliardär Wjatscheslaw Taran dahin, Präsident der Libertex-Gruppe und Gründer von Forex Club. Er kam am 25. November bei einem Hubschrauberabsturz an der Côte d’Azur ums Leben, wie l’AntiDiplomatico mit (...)