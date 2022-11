Für eine solche Empfehlung gebe es keinerlei Datengrundlage, so die Juristin, die mehr als 30 Jahre Erfahrung hat im deutschen und europäischen Arzneimittelrecht, in einem offenen Brief. Deutschlands Ständige Impfkommission STIKO will Kindern, die zwischen sechs Monate und vier Jahre alt sind und Vorerkrankungen wie Adipositas, Immunschwäche oder Herzfehler haben, mRNA-Geninjektionen empfehlen. Dieses Ansinnen kritisiert die seit mehr als 30 Jahren im deutschen und europäischen (...)