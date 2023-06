Alle Personen, die mit den Radsportlern in Berührung kommen, wie Presse, Organisationspersonal und andere, müssen als «Präventionsmassnahme» eine Maske tragen. Willkommen im Corona-Absurditäten-Kabinett: Die Amaury Sport Organisation (ASO), Veranstalter der Tour de France, hat eine Maskenpflicht für das Radrennen angeordnet, das am 1. Juli im spanischen Bilbao beginnt und am 23. Juli in Paris endet. Alle Personen, die mit den Fahrern in Kontakt kommen, (...)