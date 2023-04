Covid-19-Abstimmung: Politiker scheuen sich, für unbeliebtes Gesetz zu weibeln

Jeder Dritte vertraut dem Rechtssystem nicht. Bei der kostenfreien Online-Konferenz des Ärzteinitiativen-Netzwerks am 4. Mai 2023 beantworten Experten wichtige Fragen. Das Ärzteinitiativen-Netzwerk Corona-Solution lädt am Donnerstag, 4. Mai 2023, von 18.30 bis 20 Uhr erneut zu einer kostenfreien Online-Konferenz ein. Thema: «Rechtsstaat Deutschland – Quo Vadis?!» Jeder Dritte vertraut dem Rechtssystem nicht. (Statista, 2023). Was soll sich ändern? Themen sind: (...)