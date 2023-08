Das Eigentor des Propaganda-Komplexes

Der deutsche Arzt, der falsche Impfbescheinigungen ausgestellt hatte, bleibt weiter in U-Haft. Die Richterin prüft den Vergleich und will Ende September ein weiteres Urteil fällen. Am Landgericht Bochum liess sich Heinrich Habig am Mittwoch auf einen Vergleich ein. Der Arzt sitzt seit 14. Mai 2022 in Untersuchungshaft: Der Mediziner aus Recklinghausen soll gemeinsam mit seiner Frau Fatima circa 6000 falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt haben. Verhandelt wurden anfangs (...)