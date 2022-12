Der «Krypto-Krieg»: Todesfälle, FTX-Pleite und Ukraine

Daten aus anderen Ländern bestätigen diesen Befund. Das berichtet die «Epoch Times» unter anderem unter Berufung auf die «Washington Post». «Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigen, dass geimpfte und geboosterte Personen den Grossteil der Covid-19-Todesfälle im August ausmachten», so die Epoch Times in einem aktuellen Bericht. Demnach sind von den insgesamt 6512 Todesfällen im August dieses Jahres knapp 60 (...)