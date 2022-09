Der Wesenskern des Menschen

Der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Konstantin Beck begründete jüngst in der «Weltwoche» den historischen Geburtenrückgang mit den Gen-Injektionen gegen Corona. Im Gespräch mit «Transition News» bekräftigt er die These. In der Schweiz war im ersten Halbjahr 2022 der grösste Geburtenrückgang seit dem Beginn der statistischen Aufzeichnungen 1871 zu verzeichnen. Die Öffentlichkeit nimmt kaum Notiz von diesem historischen Ereignis. Der Gesundheitsökonom Prof. Dr. Konstantin Beck beschrieb in einem Artikel in der (...)