Deutschland: Maulkorb-Gesetz bedroht Meinungsfreiheit

Wegen dieser historischen Wahrheit, an einer Podiumsdiskussion in Athen geäussert, schnitt der Moderator der «New York Times» dem US-Ökonomen das Wort ab. Die Wahrheit hat es schwer, wenn der Anschein einer gutmütigen Demokratie erhalten werden soll, und im Krieg ist die Wahrheit bekanntlich das erste Opfer. Am Athens Democracy Forum, das Anfang Monat in der Wiege der Demokratie stattfand, spielte sich nun Erstaunliches ab. An einer (...)