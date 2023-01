Die Covid-Krise diente Pfizer als Mittel, seine kriminelle Historie vergessen zu machen

Ebenfalls neu: Das Weltwirtschaftsforum zählt sogar die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden, die uns noch von diesem bewegenden Event der Führungselite trennen. Das Weltwirtschaftsforum bereitet sich auf sein Jahrestreffen vor, das vom 16. bis 20. Januar in Davos in der Schweiz organisiert wird. Auf seiner Website zählt das WEF unter dem Titel «Zusammenarbeit in einer zersplitterten Welt» sogar die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden, die uns noch von (...)