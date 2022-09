Die Infokrieger und ihre kleine Rep(ub)lik

Eine neue ZAPP-Dokumentation identifiziert ein Netzwerk alternativer Medien, das eine Bedrohung für die Demokratie darstellen soll. Dazu werden diese Medien pauschal in die rechte Ecke gerückt. Alternative Medien werden zunehmend zensiert und bedrängt. Auch ist man inzwischen diffamierende Berichte in den Mainstream-Medien gewohnt. In einer neuen ZAPP-Dokumentation des NDR verschärft sich nun der Ton abermals. Die Dokumentation ist schon online verfügbar, ausgestrahlt wird sie am 21. (...)