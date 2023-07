Eskalationspotenzial steigt weiter

Die USA liefern Streubomben an die Ukraine. Und was machen die Europäer? Sie schauen zu. Von Marco Caimi Der Einsatz von Streubomben stellt ein Kriegsverbrechen dar. Das erklärte Jen Psaki, die ehemalige Pressesprecherin des Weissen Hauses, noch vor einem Jahr. Heute senden die USA Streubomben in die Ukraine. Immerhin sind sie so ehrlich und sagen, dass die Ukraine kaum mehr Munition hat. (…) (...)