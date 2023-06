EU lehnt strengere Umweltauflagen für Privatjets ab

Der Risikokapitalgeber Robert Nelsen denkt, dass Altos Labs das erste Unternehmen der Gesundheitsbranche mit mehr als einer Billion Dollar Marktwert wird. Die Transhumanisten träumen von einer Zukunft des unsterblichen Menschen. Einer von ihnen ist Robert Nelsen. Er investiert als Risikokapitalgeber in Biotechnologie-Unternehmen mit prosperierendem Zukunftspotenzial. So glaubt Nelsen an die US-Firma Altos Labs aus dem Silicon Valley, die an der (...)