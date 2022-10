EU wusste, dass die «Impfstoffe» die Virusübertragung nicht verhindern

Kunden in republikanisch regierten US-Staaten ziehen Geld vom Finanzdienstleister BlackRock ab, weil dieser die «grüne» Agenda des Weltwirtschaftsforums unterstützt. In den USA sind nicht alle Staaten den WEF-Plänen wohlgesonnen. So haben Kunden in republikanisch regierten Staaten nun angekündigt, den Finanzdienstleister BlackRock künftig nicht mehr zu nutzen, da dieser hinter den vermeintlich grünen Plänen des Weltwirtschaftsforums (WEF) steht. Darüber (...)