Ein Fünftel der Einwohner des grössten Staates in Skandinavien ist in einem anderen Land geboren. Doch betreibt Schweden noch immer eine so offene Asylpolitik? Von Sophia-Maria Antonulas Bereits seit 2016 setzt Schweden nicht mehr auf Asyl-, sondern auf Arbeitsmigration. In grossen Unternehmen ist ganz selbstverständlich Englisch die Geschäftssprache. Und trotz des jüngsten «Strafpopulismus» scheinen viele Schweden grossen Wert auf Besonnenheit und Konsens zu legen. Sophie kommt (...)