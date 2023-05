Gentechnisch veränderte Insekten als Waffe?

Heute, am 28. Mai 2023, stehen Regional- und Kommunalwahlen an. Im Vorfeld fanden zahlreiche Verhaftungen statt – es besteht der Verdacht, dass Briefwahlstimmen massenhaft gekauft wurden. In Spanien finden heute, 28. Mai, Regional- und Kommunalwahlen statt. Diese gelten als Vorentscheidung für die Parlamentswahlen, die spätestens am 10. Dezember 2023 stattfinden werden. Der Wahltag startet unter denkbar schlechten Voraussetzungen, denn der Verdacht auf Wahlbetrug zieht sich (...)