Die britische Erzieherin unterstellte den Mädchen, «homophob» zu sein und eine «verachtenswerte» Haltung zu haben. Auch dürften sie die Identität eines Mädchens als Katze nicht infrage stellen. Eltern beschwerten sich über die Äusserungen der Lehrerin. Eine Tonaufnahme, über die der Telegraph berichtet, erhitzt in Grossbritannien gerade die Gemüter. Dabei handelt es sich um ein Gespräch über Gender und Identität zwischen einer Lehrerin und einigen ihrer Schülerinnen am Rye College in East Sussex. Am Ende einer Unterrichtsstunde der achten (...)